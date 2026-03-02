Входящие в Персидский залив суда лишатся страховки от военных рисков

Bloomberg: Суда в Персидском заливе перестанут страховать от военных рисков

Крупнейшие мировые страховые компании с 5 марта перестанут страховать от военных рисков суда, заходящие в Персидский залив. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

«Страховое покрытие от военных рисков, предоставляемое семью страховыми компаниями, будет автоматически аннулировано, если суда войдут в Персидский залив, определенные прилегающие воды или иранские воды», — говорится в публикации. Ее авторы отмечают, что в перечень прилегающих вод входят Оманский залив и водоемы к западу от мыса Аль-Хадд в Омане, простирающиеся на северо-восток до границы с Ираном и Пакистаном.

Отмечается, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке, вспыхнувшей после нападения США и Израиля на Иран, стоимость этого специализированного вида страхования резко выросла, прибавив от 50 до 100 процентов.

Речь идет о страховании поставок в том числе пятой части мирового экспорта нефти, а также ключевых для глобального рынка объемов топлива и сжиженного природного газа (СПГ), указано в статье.

Ранее в понедельник стало известно, что Катар, обеспечивающий мировые рынки примерно 20 процентами объемов СПГ, остановил добычу после ракетной атаки со стороны Ирана.