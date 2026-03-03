Реклама

Трамп пообещал сопровождать танкеры через перекрытый Ираном Ормузский пролив

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пообещал сопровождать танкеры через перекрытый Ираном Ормузский пролив.

«При необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, как можно скорее», — подчеркнул глава Белого дома.

Он также сообщил, что приказал Международной финансовой корпорации развития США (DFC) предоставить страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно в сфере энергоресурсов, которые будут осуществляться через Персидский залив.

Вашингтон «по вполне разумной цене» предоставит страховку всем судам. «Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергоносителей в мире. Экономическая и военная мощь США — величайшая на Земле», — добавил Трамп.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Там подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

