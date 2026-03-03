Реклама

Иран выступил с угрозой заблокировать нефть

КСИР угрожает сжигать любые суда в Ормузском проливе и блокировать экспорт нефти
Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Спецподразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сделало ряд заявлений на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Так, КСИР выступил с угрозой сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, заявил бригадный генерал КСИР Эбрахим Джабари, передает агентство ЭФЭ (EFE).

«Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», — сказал Джабари.

Кроме того, в КСИР подчеркнули, что готовы при необходимости атаковать трубопроводы в регионе и заблокировать экспорт нефти, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

«Мы ударим по всем нефтепроводам в регионе и не позволим экспортировать нефть из региона», — добавил Эбрахим Джабари, назвав это «жестким подходом» Ирана.

Ранее иранские военные заявили, что чиновники Соединенных Штатов и Израиля отныне не будут в безопасности, «даже находясь у себя дома».

