Мир
22:46, 2 марта 2026Мир

В КСИР выступили с жестким обращением к США и Израилю

В КСИР заявили, что чиновники США и Израиля не будут в безопасности «даже дома»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global look Press

Представители руководства Соединенных Штатов и Израиля отныне не будут в безопасности «даже находясь у себя дома». С такой угрозой выступило спецподразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), передает агентство Fars.

«Противник, убивший верховного лидера аятоллу Хаменеи, должен знать, что отныне не сможет чувствовать себя в безопасности, даже находясь у себя дома. Мы не успокоимся до тех пор, пока враги не будут побеждены», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по объектам в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Ормузском проливе. По данным КСИР, в рамках новой атаки Иран выпустил 26 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 5 баллистических ракет.

До этого, в рамках предыдущего этапа операции, Иран нанес удары по разведывательным центрам США в Персидском заливе.

