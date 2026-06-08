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02:55, 8 июня 2026Мир

На Западе оценили планы Зеленского втянуть НАТО в конфликт

Политолог Дель Валль: У Зеленского не получится втянуть НАТО в конфликт
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский надеется втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией, однако этот план терпит крах. Об этом заявил французский политолог Александр Дель Валль в эфире телеканала CNEWS.

«Зеленский втягивает нас в этот конфликт. Думаю, [президент России Владимир] Путин не попадется в эту ловушку. Цель Зеленского — втянуть туда страны НАТО, но это не сработает, потому что ни одна страна альянса <…> не захочет вступать в боевые действия», — констатировал эксперт.

При этом, добавил Дель Валль, стратегия Киева не только не помогает, но и вредит Украине, оборачиваясь для нее тяжелыми последствиями. По его словам, из-за такого подхода стремление России нанести ответные удары по Киеву «или другим местам» только усиливается.

Ранее обозреватели L’Antidiplomatico обвинили Украину в превращении Европы в зону боевых действий.

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