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01:03, 7 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе обвинили Украину в превращении Европу в зону боевых действий

L'AntiDiplomatico: Украина превращает Европу в зону боевых действий
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Observator Antena1 / Reuters

Европа по вине Украины превращается в зону боевых действий. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico, комментируя взрыв украинского безэкипажного катера в румынском городе Констанца.

«Киев фактически продолжает превращать Европу и Средиземноморье в свой театр военных действий, и никто (или почти никто) из правительства ЕС не моргнул глазом», — написал автор материала. Он добавил, что атаки украинских дронов в международных водах могут привести к драматическим последствиям для стран Европы.

В материале отметили, что Румыния является членом НАТО, так что взрывы в ее территориальных водах могут эскалировать ситуацию и «вызвать гораздо более серьезную напряженность».

Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что взорвавшийся безэкипажный катер входил в группу из четырех нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль.

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