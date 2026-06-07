На Западе обвинили Украину в превращении Европу в зону боевых действий

L'AntiDiplomatico: Украина превращает Европу в зону боевых действий

Европа по вине Украины превращается в зону боевых действий. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico, комментируя взрыв украинского безэкипажного катера в румынском городе Констанца.

«Киев фактически продолжает превращать Европу и Средиземноморье в свой театр военных действий, и никто (или почти никто) из правительства ЕС не моргнул глазом», — написал автор материала. Он добавил, что атаки украинских дронов в международных водах могут привести к драматическим последствиям для стран Европы.

В материале отметили, что Румыния является членом НАТО, так что взрывы в ее территориальных водах могут эскалировать ситуацию и «вызвать гораздо более серьезную напряженность».

Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил, что взорвавшийся безэкипажный катер входил в группу из четырех нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль.