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Забота о себе
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10:43, 6 августа 2026Забота о себе

Химик предостерег от опасной ошибки при приготовлении еды

Химик Нелтнер: Использовать горячую водопроводную воду для приготовления еды вредно
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Satyrenko / Shutterstock / Fotodom

Использовать горячую водопроводную воду для приготовления еды вредно для здоровья, предупредил инженер-химик Том Нелтнер. От совершения распространенной ошибки на кухне он предостерег в разговоре с изданием Eating Well.

Нелтнер рассказал, что многие люди из желания сэкономить время наполняют кастрюлю горячей водой из-под крана. Однако, по его словам, у этого метода есть существенный недостаток: в горячей водопроводной воде может содержаться больше микропластика, свинца, цинка и других опасных веществ, чем в холодной.

Специалист объяснил: только трубы холодного водоснабжения сертифицированы для использования при приготовлении еды и напитков. Горячая же вода может вымывать из контактирующих с ней труб частицы микропластика, загрязнения и различные металлы. «Это основы термодинамики», — подчеркнул Нелтнер.

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Он добавил, что, помимо температуры воды, на риск загрязнения ее химическими веществами могут влиять и другие факторы, например, содержание хлора, жесткость и уровень рН водопроводной воды.

При этом, как отметил специалист, кипячение не решит эту проблему, так как оно убивает бактерии и другие микроорганизмы, но не удаляет из воды загрязнения, свинец и микропластик.

Ранее микробиолог Джейсон Тетро назвал предмет, который считается самым грязным и при этом используется ежедневно. По его словам, опасность представляют кнопки для ввода PIN-кода на терминале оплаты в магазинах.

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