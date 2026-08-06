Химик предостерег от опасной ошибки при приготовлении еды

Химик Нелтнер: Использовать горячую водопроводную воду для приготовления еды вредно

Использовать горячую водопроводную воду для приготовления еды вредно для здоровья, предупредил инженер-химик Том Нелтнер. От совершения распространенной ошибки на кухне он предостерег в разговоре с изданием Eating Well.

Нелтнер рассказал, что многие люди из желания сэкономить время наполняют кастрюлю горячей водой из-под крана. Однако, по его словам, у этого метода есть существенный недостаток: в горячей водопроводной воде может содержаться больше микропластика, свинца, цинка и других опасных веществ, чем в холодной.

Специалист объяснил: только трубы холодного водоснабжения сертифицированы для использования при приготовлении еды и напитков. Горячая же вода может вымывать из контактирующих с ней труб частицы микропластика, загрязнения и различные металлы. «Это основы термодинамики», — подчеркнул Нелтнер.

Он добавил, что, помимо температуры воды, на риск загрязнения ее химическими веществами могут влиять и другие факторы, например, содержание хлора, жесткость и уровень рН водопроводной воды.

При этом, как отметил специалист, кипячение не решит эту проблему, так как оно убивает бактерии и другие микроорганизмы, но не удаляет из воды загрязнения, свинец и микропластик.

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