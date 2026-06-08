Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 8 июня 2026Забота о себе

Любовь женщин к мужским стонам в постели объяснили

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Тифф Хадсон объяснила любовь женщин к мужским стонам в постели. На эту тему она поговорила с Metro.

По словам психотерапевта, когда мужчина перестает контролировать свои ощущения и позволяет партнерше чувствовать и слышать себя, секс становится более гармоничным. «Дыхание, вздохи или стоны партнера — это недвусмысленное, непосредственное свидетельство того, что происходящее доставляет человеку удовольствие. Невербальные сигналы уменьшают количество догадок, подкрепляют уверенность и помогают соответствующим образом регулировать прикосновения, темп и давление», — рассказала Хадсон.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Кроме того, добавила она, звуки помогают укрепить связь между партнерами, поскольку они являются признаком присутствия, безопасности и доверия. Мужчин, которые хотят стать громче в постели, Хадсон попросила начинать с малого и избегать театральности. Тем же, кто все-таки стесняется, Хадсон порекомендовала порепетировать во время мастурбации.

Ранее сексолог Эрика Тинен оценила одну практику для усиления оргазмов, которая в последнее время набирает популярность. Как рассказала специалист, многие люди как в паре, так и в одиночку практикуют эджинг: эта техника заключается в прерывании или уменьшении интенсивности стимуляции прямо перед оргазмом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран должен гореть!» В Израиле пригрозили Ирану возмездием за удар, но Трамп запретил отвечать

    Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в больнице на Пхукете

    На Филиппинах из-за мощного землетрясения обрушилось здание

    Раскрыта реакция Нетаньяху на просьбу Трампа отложить ответные удары по Ирану

    Экс-аналитик ЦРУ оценил темпы продвижения ВС России в зоне СВО

    В Москве рассказали о строительстве дорог по-новому

    В Германии назвали истинную цель проекта ассоциации Украины с Евросоюзом

    Стало известно о налете беспилотников ВСУ на российский город

    «Евротройка» после встречи с Зеленским сделала заявление о поставках оружия

    Любовь женщин к мужским стонам в постели объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok