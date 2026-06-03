Сексолог оценила набирающую популярность технику для усиления оргазмов

Сексолог Эрика Тинен оценила одну практику для усиления оргазмов, которая в последнее время набирает все большую популярность. На эту тему она поговорила с изданием Metropoles.

Как рассказала Тинен, многие люди как в паре, так и в одиночку практикуют эджинг: эта техника заключается в прерывании или уменьшении интенсивности стимуляции прямо перед оргазмом. Ее сторонники утверждают, что так можно значительно усилить ощущения от кульминации, которая рано или поздно настанет, отметила специалистка.

Эта практика действительно является рабочей, утверждает она. Причем преимущество эджинга заключается не только в усилении оргазма. Он также способствует развитию осознания собственного тела, поскольку требует большого внимания к сигналам организма и вычисления точного момента, когда возбуждение достигает пика. Что касается мужчин, они могут использовать эту технику, чтобы избавиться от преждевременной эякуляции, добавила Тинен.

Ранее сексолог Джиджи Энгл предупредила об опасности секса в воде. Из-за этого, по ее словам, у женщин может возникнуть бактериальный вагиноз.