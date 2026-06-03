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Забота о себе
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07:00, 3 июня 2026Забота о себе

Сексолог оценила набирающую популярность технику для усиления оргазмов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Эрика Тинен оценила одну практику для усиления оргазмов, которая в последнее время набирает все большую популярность. На эту тему она поговорила с изданием Metropoles.

Как рассказала Тинен, многие люди как в паре, так и в одиночку практикуют эджинг: эта техника заключается в прерывании или уменьшении интенсивности стимуляции прямо перед оргазмом. Ее сторонники утверждают, что так можно значительно усилить ощущения от кульминации, которая рано или поздно настанет, отметила специалистка.

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Эта практика действительно является рабочей, утверждает она. Причем преимущество эджинга заключается не только в усилении оргазма. Он также способствует развитию осознания собственного тела, поскольку требует большого внимания к сигналам организма и вычисления точного момента, когда возбуждение достигает пика. Что касается мужчин, они могут использовать эту технику, чтобы избавиться от преждевременной эякуляции, добавила Тинен.

Ранее сексолог Джиджи Энгл предупредила об опасности секса в воде. Из-за этого, по ее словам, у женщин может возникнуть бактериальный вагиноз.

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