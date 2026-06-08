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02:39, 8 июня 2026Мир

Иран заявил о готовности предложить России роль посредника в переговорах

Посол Ирана Джалали: Иран был готов предложить РФ роль посредника в переговорах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Иран хотел привлечь Россию на роль посредника в переговорах и был готов к этому, однако Соединенные Штаты не были в этом заинтересованы, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. Его цитируют «Известия».

«У нас была готовность пригласить российских коллег для решения этого вопроса. Но [президент США] Дональд Трамп и американцы не были заинтересованы в этом», — сказал дипломат. Джелали также назвал поведение американского лидера эгоистичным из-за того, что он не желает привлекать к переговорам других участников.

По мнению посла, единственным препятствием к участию третьих стран в урегулировании конфликта являются США.

Ранее Иран возобновил удары по Израилю. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

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