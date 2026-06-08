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03:03, 8 июня 2026Россия

Стало известно о налете беспилотников ВСУ на российский город

ВСУ пытаются атаковать Новороссийск
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку нанести удар по Новороссийску при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников», — написал чиновник. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, и напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров отражения атаки.

В городе перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали пассажирский поезд СимферопольМосква. Жертвой удара стал один человек, еще один пострадал.

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