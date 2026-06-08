Стало известно о налете беспилотников ВСУ на российский город

ВСУ пытаются атаковать Новороссийск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку нанести удар по Новороссийску при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников», — написал чиновник. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, и напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров отражения атаки.

В городе перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали пассажирский поезд Симферополь — Москва. Жертвой удара стал один человек, еще один пострадал.