Третья азиатская компания вошла в клуб триллионеров

Bloomberg: Список компаний-триллионеров пополнили еще две компании

Клуб компаний с капитализацией более триллиона долларов пополнили еще две компании-участницы ИИ-революции, пишет Bloomberg.

Оба новичка списка триллионеров производят микросхемы. Это американская Micron Technology, а также главный конкурент Samsung, южнокорейская SK Hynix, чья стоимость выросла в среду почти на 10 процентов, а за год — более, чем на 1000 процентов.

SK Hynix стала третьей в истории азиатской компанией-триллионером. Бумаги Sаmsung, которая в начале месяца оказалась вторым попавшим в список представителем Азии, также подорожали на фоне новостей об утверждении профсоюзом соглашения по поводу бонусов. В результате местный индекс KOSPI, падавший в начале марта ниже 5100 пунктов, закрылся 27 мая ростом до 8228,7 пункта.

«Производители микросхем памяти были иррационально недооценены, но сейчас мы наблюдаем тенденцию к восстановлению разрыва в их оценке», — цитирует агентство главного инвестдиректора Life Asset Management в Сеуле Кан Дэ Квун, по словам которого, рынок все еще находится на ранней стадии ралли.