Гинеколог опроверг миф о кофе и женском здоровье

Гинеколог Лубнин: Между употреблением кофе и эндометриозом нет связи

Гинеколог Дмитрий Лубнин опроверг миф о том, что кофе негативно влияет на женское здоровье и провоцирует развитие миомы или эндометриоза. Об этом врач рассказал в своем канале в «Дзене».

По словам специалиста, крупные научные исследования не выявили связи между употреблением кофе и гинекологическими заболеваниями. Лубнин отметил, что ограничивать напиток стоит только людям с нелеченой гипертонией. «Всем остальным — наслаждайтесь прекрасным напитком и ни о чем не переживайте», — подчеркнул врач.

Также гинеколог развеял популярные мифы о вреде молочных продуктов и о том, что сладкое может провоцировать развитие кандидоза. Он объяснил, что молочка опасна лишь при подтвержденной непереносимости лактозы, а строгие диеты не помогают избавиться от хронической молочницы. А рост грибков кандида чаще связан с гормональными изменениями, стрессом или приемом антибиотиков, а не с употреблением сахара или глютена, заверил доктор.

Ранее гинеколог-эндокринолог Татьяна Сонина предупредила, что риск гинекологических заболеваний повышается при малоподвижном образе жизни. По ее словам, без движения в органах малого таза застаивается кровь, также может появиться лишний вес, который вызывает гормональные изменения.