В России ответили на прогноз Меркель о завершении украинского конфликта

Депутат Чепа: Хочется верить, что Украина станет независимым государством

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что конфликт на Украине должен завершиться через десять лет.

Меркель ранее выразила надежду, что через десять лет конфликт будет окончен, Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.

«Я не знаю, почему Меркель заявила о десятилетнем сроке и что она имела в виду. Но мне тоже хочется верить, что Украина станет независимым государством, свободной страной в составе России. И не через 10 лет, а как можно быстрее», — сказал Чепа.

По словам парламентария, если армии России и Украины объединятся, то последствия для Европы будут очевидны.

«Я бы пожелал бы вот это украинскому народу. Назло Европе. И тогда, если на сегодняшний день действительно две самые сильные в Европе армии — России и Украины — объединятся, мы понимаем, что это будет для Европы», — подчеркнул Чепа.

Ранее стало известно, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Однако Меркель отказалась стать посредником в переговорах России и Европейского союза. По ее мнению, контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине должны оставаться задачей действующих глав государств и правительств.