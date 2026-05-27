18:56, 27 мая 2026

Испания вызвала посла России

МИД Испании вызвал посла России Клименко
Министерство иностранных дел Испании вызвало посла России в Мадриде Юрия Клименко. Об этом сообщило российское дипломатическое ведомство в стране, передает РИА Новости.

«Мы подтверждаем», — сказали в посольстве России.

Сообщается, что поводом для недовольства испанских властей стали в том числе предупреждения Москвы о массированных ударах по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве, а также рекомендация иностранным гражданам и сотрудникам дипломатических миссий покинуть украинскую столицу.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

