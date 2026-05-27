20:03, 27 мая 2026Мир

Российское посольство раскрыло план Запада по эскалации конфликта на Украине

Посольство РФ в США: ЕС и НАТО стремятся втянуть Соединенные Штаты в конфликт
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Amel Emric / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) и НАТО стремятся вовлечь Соединенные Штаты в прямое противостояние с Россией в рамках украинского конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство России в Вашингтоне.

«Будучи настроенными враждебно к стремлению президента США "сделать Америку снова великой", лидеры ЕС и НАТО, в том числе мастера интриг британцы, не желая приносить в жертву собственных рекрутов, когда будут перемолоты украинцы, пытаются втянуть США в свои схемы, обреченные на провал, нанесения России "стратегического поражения"», — сказано в сообщении.

Посольство также подчеркнуло, что Берлин, Париж и Лондон вместе с рядом стран Прибалтики, по их оценке, стремятся затянуть конфликт с Россией и добиваются продолжения боевых действий со стороны украинского руководства, требуя дальнейшей мобилизации.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский отправил президенту США Дональду Трампу срочное письмо. В нем Зеленский пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.

