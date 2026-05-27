Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:48, 27 мая 2026Экономика

Россиянам посоветовали избавиться от смартфона для спасения от шаровой молнии

Спасатель Щетинин: При столкновении с шаровой молнией нужно бросить смартфон
Александра Качан (Редактор)

Фото: Menno van der Haven / Shutterstock / Fotodom

При столкновении с шаровой молнией следует убрать подальше смартфон. Этот и другие способы обезопасить себя во время встречи с явлением назвал заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что шаровая молния может передвигаться угловыми курсами или по дуге. По этой причине ее поведение сложно предугадать. «В этой ситуации создавать какую-то лишнюю точку притяжения не следует. Мы говорим о магнитной, электрической субстанции. Если у вас есть сотовый телефон — постараться от него как можно быстрее избавиться», — объяснил Щетинин.

Он добавил, что лучше всего будет найти укрытие, а если человек уже находится в автомобиле, необходимо оставаться внутри. «Ни в коем случае не вылезать, потому что машина имеет покрышки резиновые», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве начался сезон шаровых молний. Своего пика сезон достигнет в июле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    Военкор сообщил об ударах по учебным центрам ВСУ с инструкторами НАТО

    В письме Зеленского Трампу заметили важную деталь

    В России начали производить уникальную отечественную линзу для лечения катаракты

    Трамп пообещал разнести близкую к Ирану страну

    В Европарламенте заговорили о трибунале для Зеленского из-за удара по Старобельску

    Москвичей предупредили об аномальных холодах

    Трамп перепутал Иран с Венесуэлой

    Журналист сделал мрачное предсказание о судьбе Украины

    Дмитриев дал совет Украине после обращения Зеленского к Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok