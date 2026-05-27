Россиянам посоветовали избавиться от смартфона для спасения от шаровой молнии

Спасатель Щетинин: При столкновении с шаровой молнией нужно бросить смартфон

При столкновении с шаровой молнией следует убрать подальше смартфон. Этот и другие способы обезопасить себя во время встречи с явлением назвал заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что шаровая молния может передвигаться угловыми курсами или по дуге. По этой причине ее поведение сложно предугадать. «В этой ситуации создавать какую-то лишнюю точку притяжения не следует. Мы говорим о магнитной, электрической субстанции. Если у вас есть сотовый телефон — постараться от него как можно быстрее избавиться», — объяснил Щетинин.

Он добавил, что лучше всего будет найти укрытие, а если человек уже находится в автомобиле, необходимо оставаться внутри. «Ни в коем случае не вылезать, потому что машина имеет покрышки резиновые», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве начался сезон шаровых молний. Своего пика сезон достигнет в июле.