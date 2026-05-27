Трамп пообещал разнести близкую к Ирану страну

21:26, 27 мая 2026Мир

Трамп: США разнесут Оман при попытке взять под контроль Ормузский пролив
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал «разнести» Оман, если страна попытается взять Ормузский пролив под свой контроль. Об этом он заявил в ходе заседания кабинета министров.

По его словам, после завершения конфликта с Ираном Ормузский пролив будет открыт для всех и никто не будет его контролировать.

«Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», — добавил он.

Ранее Трамп перепутал Иран с Венесуэлой, говоря об американской военной операции на Ближнем Востоке. «У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям», — сказал политик.

