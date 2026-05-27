Трамп перепутал Иран с Венесуэлой, говоря об операции США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп перепутал Иран с Венесуэлой, говоря об американской военной операции на Ближнем Востоке. Такую оговорку он допустил на заседании правительства.

«У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям», — сказал он.

По его словам, руководство Венесуэлы в ходе военной операции было полностью уничтожено.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть возможность возвращения Ирану доступа к его замороженным активам в случае «правильного поведения». «Мы продолжим контролировать эти деньги. Когда они будут вести себя правильно, когда поступят правильно, мы позволим им получить их деньги», — пообещал он.