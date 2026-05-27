На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно информации карты на 22:06 среды, 27 мая, воздушная тревога звучит во всех украинских регионах, а также в Киеве.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что в ближайшие дни по Украине могут нанести массированный комбинированный удар. Уточняется, что приоритетными целями возможного удара могут стать Киев и Киевская область.

До этого Министерство иностранных дел России анонсировало удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.