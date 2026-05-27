Жена Зеленского грубо нарушила протокол на официальной встрече

Богачева: Жена Зеленского нарушила протокол на встрече, надев фитнес-браслет

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, появившись на деловой официальной встрече с фитнес-браслетом, грубо нарушила протокол. Об этом aif.ru сообщила эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.

Так, первая леди Украины провела официальную встречу с одним из международных партнеров своего благотворительного фонда. Журналисты заметили на руке Зеленской фитнес-браслет, примерная стоимость которого составляет около 20 тысяч рублей.

По словам эксперта, жена украинского президента надела аксессуар, совершенно не соответствующий строгому дресс-коду подобных мероприятий. Богачева уточнила, что для официальных выходов часы должны быть классическими, а событие, на котором присутствовала Зеленская, по своему статусу предполагало наиболее консервативный формат одежды.

«Для официальных важных событий предусмотрен дресс-код Business Best, и там отступлений от правил быть не может. Это довольно серьезное, скажем так, нарушение», — высказалась эксперт.

Ранее эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова допустила, что Зеленская болезненно отнеслась к инциденту с первой леди США Меланией Трамп, которая покинула саммит глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» еще до начала ее выступления.