Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:49, 27 мая 2026Ценности

Жена Зеленского грубо нарушила протокол на официальной встрече

Богачева: Жена Зеленского нарушила протокол на встрече, надев фитнес-браслет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, появившись на деловой официальной встрече с фитнес-браслетом, грубо нарушила протокол. Об этом aif.ru сообщила эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.

Так, первая леди Украины провела официальную встречу с одним из международных партнеров своего благотворительного фонда. Журналисты заметили на руке Зеленской фитнес-браслет, примерная стоимость которого составляет около 20 тысяч рублей.

По словам эксперта, жена украинского президента надела аксессуар, совершенно не соответствующий строгому дресс-коду подобных мероприятий. Богачева уточнила, что для официальных выходов часы должны быть классическими, а событие, на котором присутствовала Зеленская, по своему статусу предполагало наиболее консервативный формат одежды.

«Для официальных важных событий предусмотрен дресс-код Business Best, и там отступлений от правил быть не может. Это довольно серьезное, скажем так, нарушение», — высказалась эксперт.

Ранее эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова допустила, что Зеленская болезненно отнеслась к инциденту с первой леди США Меланией Трамп, которая покинула саммит глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» еще до начала ее выступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по гимназии в ЛНР

    Верховный суд России признал незаконным отказ ГАИ в регистрации машины по одной причине

    Москвичей предупредили о новом способе мошенничества с арендой квартир

    Жена Зеленского грубо нарушила протокол на официальной встрече

    Пашинян заявил о трансформации в отношениях с Россией

    «Спартак» разместил в клубном музее сломанный Кубок России

    Пашинян раскрыл планы Армении на ЕАЭС и ЕС

    Россиян предупредили о популярной схеме обмана c жильем на курортах

    Зеленский сделал заявление в связи с письмом Трампу

    В Москве накрыли подпольное казино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok