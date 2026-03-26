Эксперт рассказала о болезненном ударе на выступлении жены Зеленского в Белом доме

Баранова: Зеленская приняла как удар уход Мелании Трамп перед своим выступлением

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, могла болезненно отнестись к инциденту с первой леди США Меланией Трамп, которая покинула саммит глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» еще до начала ее выступления. Об этом в беседе с журналистами aif.ru рассказала эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Было посчитано, что Трамп присутствовала на мероприятии всего семь минут. В рамках своей речи Зеленская поблагодарила Соединенные Штаты и обратилась к пустому креслу, в котором ранее сидела жена американского лидера. Многие аналитики сошлись во мнении, что супруга украинского главы таким образом неосторожно «подставила» первую леди США, акцентировав внимание на ее отсутствии.

«Уход Мелании Трамп, скорее всего, госпожа Зеленская восприняла болезненно, возможно, как оскорбление, поэтому и попыталась выйти из положения таким нестандартным образом», — объяснила Баранова, подчеркнув, что Мелания Трамп известна своей любовью к деталям и имиджу, поэтому могла воспринять акцент на ее отсутствии как прилюдное оскорбление.

Такой жест, по мнению эксперта, говорит о том, что Трамп считает свою роль в саммите формальной, поскольку реальные дела происходят в других стенах. «Возможно также, что подход Мелании Трамп в данном случае просто более ориентирован на результат в виде формирования коалиции и законодательных инициатив, а не на процесс», — подытожила специалист.

Ранее стало известно, что жена Зеленского, выступая в Белом доме, обратилась к пустому креслу. «Украина — ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас», — сказала она, обратившись к жене американского лидера Мелании Трамп, которая уже покинула зал.