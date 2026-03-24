Бывший СССР
20:56, 24 марта 2026

Стало известно об инциденте во время выступления жены Зеленского в Белом доме

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Супруга президента Украины Елена Зеленская обратилась к пустому креслу во время своего выступления в Белом доме. Об инциденте рассказал корреспондент РИА Новости.

«Украина — ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас», — сказала она, обратившись к жене американского лидера Мелании Трамп, которая уже покинула зал.

Елена Зеленская приняла участие в саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе».

Ранее стало известно, что семья президента Украины Владимира Зеленского располагает активами, совокупная стоимость которых превышает один миллион долларов. Так, Елена Зеленская является конечным бенефициаром ряда иностранных компаний. Среди них Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tomasso S.R.L. (Италия).

