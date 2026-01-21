Часы Rolex, Land Rover и счет в Цюрихе. Посчитано имущество Зеленского и его супруги

Зеленский и его супруга владеют часами Rolex, Land Rover и счетом в Цюрихе

Семья президента Украины Владимира Зеленского располагает активами, совокупная стоимость которых превышает один миллион долларов. Это следует из декларации об имуществе за 2024 год, поданной в 2025 году. Документ содержит сведения о денежных средствах, банковских счетах, дорогих аксессуарах, автомобилях и зарубежных компаниях, связанных с супругой главы государства.

Сотни тысяч долларов наличными и счет в Цюрихе

Согласно декларации, Зеленский и его жена Елена хранят наличными 595 тысяч долларов. Помимо этого, в документе указаны средства на счетах в украинских и зарубежных банках.

Речь идет о 3 059 441 гривне (около 70,7 тысячи долларов), 53 494 долларах и 363 485 евро. При этом большая часть европейской валюты — 346 483 евро — размещена в банке в Цюрихе.

Также задекларированы наличные средства в гривнах (100 тысяч) и евро (две тысячи). В пересчете на доллары общая сумма только официально указанных денежных активов превышает один миллион долларов.

Фото: Virginia Mayo / AP

Зеленские задекларировали дорогие аксессуары и автопарк

Помимо денежных средств, в декларации перечислены предметы роскоши. В частности, супругам принадлежат коллекционные и брендовые часы, среди которых изделия Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet. Также указаны ювелирные украшения.

В собственности семьи числятся два автомобиля марок Land Rover и Mercedes-Benz. Конкретные модели и год выпуска в открытой части декларации не уточняются.

Отдельное внимание в документе уделено корпоративным связям первой леди Украины. Согласно декларации, Елена Зеленская является конечным бенефициаром ряда иностранных компаний. Среди них Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tomasso S.R.L. (Италия).

По данным украинских СМИ, эти структуры в разные годы могли владеть недвижимостью на Украине, в Италии и Грузии. При этом в самой декларации указывается лишь факт бенефициарного участия, без раскрытия стоимости возможных активов.

Фото: saeid poorat / Shutterstock / Fotodom

Отмечается, что документ охватывает сведения об имуществе за 2024 год и был подан в 2025 году. Следующая декларация за 2025 год должна быть представлена до 30 апреля 2026 года. Вместе с тем, как следует из действующих правил, декларанты обязаны сообщать о существенных изменениях имущественного положения сразу после их наступления.

Из сопроводительных материалов следует, что после подачи декларации президент Украины приобрел облигации внутреннего государственного займа Министерства финансов Украины на сумму 4 277 929 гривен (порядка 100 тысяч долларов).

Как менялись доходы Зеленских за последние годы?

Ранее офис президента Украины публиковал декларации за предыдущие годы. По итогам 2023 года доход семьи Зеленского составил 12,4 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов). Существенную часть этой суммы обеспечила продажа облигаций внутреннего госзайма на 7,5 миллиона гривен. Основными источниками дохода также назывались заработная плата, банковские проценты и аренда недвижимости.

В 2022 году доходы семьи оценивались в 3,7 миллиона гривен (около 98 тысяч долларов), в 2021 году — почти в 11 миллионов гривен. В 2020 году доход Владимира Зеленского достигал 22,75 миллиона гривен, а в 2019 году превышал один миллион долларов. При этом после вступления в должность президента его годовая зарплата составляла 336 тысяч гривен, а значительная часть доходов формировалась за счет роялти.

Фото: Kozak_photo / Shutterstock / Fotodom

Итальянскую виллу Зеленского сняли с продажи

Одним из самых дорогостоящих объектов, фигурировавших в декларациях семьи Зеленского, остается вилла в итальянской Тоскане. Речь идет о двухэтажном особняке в курортном городе Форте-дей-Марми, приобретенном в 2015 году. Недвижимость оформлена на итальянскую компанию San Tomasso S.R.L., конечным бенефициаром которой указана супруга президента.

Площадь дома, по данным итальянских риелторов, составляет около 480 квадратных метров. Вилла включает несколько спален с индивидуальными ванными комнатами, гостиную с выходом на террасу, обеденную зону, кухню, а также цокольный этаж со спа-зоной, сауной, джакузи и тренажерным залом. На прилегающей территории расположены бассейн и парковка, а безопасность объекта обеспечивает частная охранная компания.

В 2021 году особняк был выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро. Тогда же сообщалось, что недвижимость сдавалась в аренду. По разным данным, стоимость найма достигала 70 тысяч евро в месяц. После начала конфликта между Россией и Украиной арендаторы съехали, а интерес потенциальных покупателей к объекту снизился. Как писал Telegram-канал Mash, за несколько лет вилла подешевела почти вдвое, до 2,5 миллиона евро.

При этом, по информации РИА Новости, в августе 2025 года объект был снят с продажи. Сотрудница одного из итальянских агентств недвижимости сообщала, что в доме никто не проживает и он «просто стоит», не уточняя дальнейшие планы собственников.

Украинский лидер лишился квартиры в Крыму

Кроме того, в 2023 году квартира, принадлежавшая семье Зеленского в Ялте, была национализирована властями Крыма. В июле того же года украинский лидер окончательно лишился недвижимости, она перешла в собственность полуострова.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов оценивал рыночную стоимость квартиры в 200–300 тысяч долларов, отмечая, что данный актив «не имеет для Зеленского ни малейшего значения».

Осенью объект продали с аукциона. Итоговая стоимость сделки составила 44,3 миллиона рублей, что оказалось на 20 миллионов больше стартовой цены. Победителем торгов стало частное лицо. Власти региона заявляли, что средства от продажи планируется направить на поддержку малообеспеченных и многодетных семей.