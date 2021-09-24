Зеленский решил избавиться от своей самой дорогой виллы

Президент Украины Владимир Зеленский решил избавиться от виллы на роскошном курорте Форте-деи-Марми (Тоскана, Италия). Объявление о продаже особняка появилось на нескольких сайтах элитной недвижимости в Италии, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на итальянских риелторов.

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Как говорят сотрудники местного агентства недвижимости, двухэтажный коттедж площадью 480 квадратных метров с бассейном и парковкой президент Украины готов отдать за 4,5 миллиона евро. Зеленский и его супруга Елена приобрели недвижимость в августе 2015 года. По данным из финансовой декларации за 2018 год, поместье обошлось чете почти в 3,2 миллиона евро, а формальным его владельцем является итальянская фирма San Tomasso S.R.L. По словам экспертов, это самый дорогой объект, принадлежащий украинскому лидеру.

Вилла имеет два этажа. На первом находится гостиная и обеденная зона с выходом на террасу, спальня с отдельной ванной комнатой, кухня, гостевой санузел и прачечная. На втором этаже — четыре спальни с личными уборными, а на цокольном — спа-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал и несколько апартаментов для персонала. Дом оборудован системой кондиционирования, а данные с камер видеонаблюдения и датчики сигнализаций обслуживаются частной охранной фирмой.

Итальянские риелторы рассказали, что сейчас особняк за 12 тысяч евро в месяц снимает семья из США, но в начале октября арендаторы съедут.

Зарубежная недвижимость популярна и среди россиян. Брокеры выяснили, что граждане России стали чаще приобретать недвижимость за границей ради получения иностранных паспортов или вида на жительство. Наиболее популярными направлениями риелторы называли Испанию, Италию, Францию и Монако.

