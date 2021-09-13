У бывшего владельца Черкизовского рынка отобрали виллу во Франции

Бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов и его сын Сархан лишились трехэтажной виллы на Лазурном берегу Франции. Элитную недвижимость пытался отобрать БМ-банк (входит в группу ВТБ), которому Исмаилов задолжал крупную сумму, но объект оказался продан, пишет «Коммерсантъ».

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Речь идет о трехэтажной вилле со спортзалом, барной и биллиардными комнатами, винным погребом, расположенной в небольшом городе Валлорис на Лазурном берегу. Объект находился на балансе французской компании S.C.I. Nahras, подконтрольной Исмаилову-старшему и его сыну. Как выяснило издание, отсудить виллу хотел БМ-банк, и 18 августа суд во Франции удовлетворил его требования. Но впоследствии оказалось, что вилла находилась в залоге у другого кредитора Тельмана Исмаилова. В июле текущего года в рамках судебного аукциона она была реализована за 8,2 миллиона евро (707 миллионов рублей).

По данным «Коммерсанта», средства от продажи недвижимости в ближайшем будущем поступят на специальный счет эскроу. При этом БМ-банк сможет претендовать на большую часть из них. До этого банк отсудил у Исмаилова другие объекты, в том числе виллу в Италии, которую предприниматель приобрел в 2002 году, но никогда в ней не жил и в аренду не сдавал.

В ВТБ изданию заявили, что и в дальнейшем «продолжат осуществлять все необходимые мероприятия по взысканию задолженности с Тельмана Исмаилова и связанных с ним лиц в рамках действующего законодательства».

В марте 2021-го стало известно, что Исмаилов лишился торгового центра (ТЦ) Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, США. Объект был продан по решению американского суда. ТЦ находился на балансе компании Marker Craig LLC, участником которой выступала племянница Исмаилова Наиля Садыхова.