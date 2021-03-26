У бывшего владельца «Черкизона» отобрали торговый центр в США

Бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов лишился торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, США. Как стало известно «Коммерсанту», объект был продан по решению американского суда. Деньги от продажи поступят в БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий группе ВТБ).

По информации издания, торговый центр (ТЦ) находился на балансе компании Marker Craig LLC, участником которой выступала племянница Исмаилова Наиля Садыхова. В 2017 году юристы БМ-банка, которому ООО «Руслайн 2000» — другая компания Исмаилова — задолжала крупную сумму, обратились в суд Лас-Вегаса с исковым заявлением к Marker Craig LLC. Адвокатам удалось доказать, что опальный бизнесмен и аффилированные с ним люди использовали разветвленную сеть юридических лиц для вывода кредитных средств. Суд подтвердил мошеннический характер движения денег при покупке ТЦ в Лас-Вегасе. На сам объект были наложены обеспечительные меры.

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Отобранный у Исмаилова Craig Valley Plaza занимает площадь около семи тысяч квадратных метров. Он состоит из пяти одноэтажных зданий и ранее принадлежал известной американской семье Назарян персидско-еврейского происхождения, пишет «Коммерсантъ». Сейшельская компания Исмаилова Vesto Trading LTD перевела на его покупку восемь миллионов долларов (более 600 миллионов рублей).

По согласованию с БМ-банком Craig Valley Plaza был продан, деньги от продажи в ближайшем будущем поступят на его счета. Между тем структуры ВТБ претендуют и на другие активы Исмаилова, отмечает издание, — в частности, на имущество, составляющее часть архитектурного комплекса отеля Mardan Palace в окрестностях Антальи. В общей сложности долги бизнесмена и его структур перед БМ-банком составляют около 13,7 миллиарда рублей и 170 миллионов долларов.

Тельмана Исмаилова в России заочно обвинили в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году, а также в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Предприниматель находится в международном розыске, выдана санкция на его арест.

Черкизовский рынок начал свою работу в начале 1990-х годов. В 2009-м был закрыт: причинами ликвидации торговой площадки назывались нарушения санитарных и пожарных норм, а также торговля контрабандными товарами.

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