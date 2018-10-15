Бывшего хозяина «Черкизона» обвинили в похищении певца Авраама Руссо

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение по статьям «Организация похищения человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» бывшему владельцу «Черкизона», предпринимателю Тельману Исмаилову. Об этом сообщает радио Business FM со ссылкой на адвоката Исмаилова Марину Русакову.

Постановление о привлечении Исмаилова в качестве обвиняемого адвокат получила по почте. Оно датировано 24 сентября (то есть тем же самым днем, что и обвинение, предъявленное племяннику Исмаилова Зауру Марданову — прим. «Ленты.ру»). Жертвой покушения стал певец Авраам Руссо. По его словам, 14 лет назад, 31 января 2004 года, он был избит в ресторане «Прага» в центре Москвы,и против воли увезен в загородный дом Исмаилова, который считался продюсером певца. Санкция статьи предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы.

Сам Исмаилов через адвоката категорически отрицает не только свою причастность к преступлению, но и сам факт похищения. По версии защиты, заявление Авраама Руссо есть «оговор и пиар»

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20 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 7 ноября Заура Марданова, племянника Исмаилова. Однако 15 октября Мосгорсуд отменил это решение, изменив меру пресечения на залог в 10 миллионов рублей.

Кроме этого преступления, Исмаилову инкриминируют еще одно — организацию убийства бизнесменов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. 19 октября 2017 года СКР заочно предъявил Исмаилову обвинение, тогда же он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По этому делу уже осужден исполнитель — Мехман Керимов приговорен к 13 годам лишения свободы. Обвинения в адрес владельца «Черкизона» и его братьев Рафика (сейчас идет судебный процесс) и Вагифа (обвинения предъявлены заочно, он так же находится в розыске) построены именно на показаниях Керимова.

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