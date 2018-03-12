По делу бывшего хозяина «Черкизона» осудили киллера

Красногорский суд приговорил к 13 годам лишения свободы бизнесмена Мехмана Керимова за убийство двух предпринимателей по заказу бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом в понедельник, 12 марта, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, уголовное дело Керимова рассматривалось судом в особом порядке, поскольку фигурант полностью признал вину, заключил досудебное соглашение и дал подробные показания на других предполагаемых участников преступления.

По версии следствия, бывший владелец Черкизовского рынка организовал убийство владельца нескольких торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева. «План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов», — сообщили в СК.

По данным ведомства, 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов выстрелил из пистолета в предпринимателей, которые скончались от полученных ранений.

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«Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления», — считают в СК.

Рафик Исмаилов, как и Мехман Керимов, находится под стражей. Тельмана и Вагифа Исмаиловых Басманный суд Москвы заочно арестовал. Они объявлены в международный розыск.

Исмаилова в конце 2015 года признали банкротом. Бизнесмен находится за границей. У него возникли сложности с кредиторами в 2009 году после закрытия Черкизовского рынка.

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