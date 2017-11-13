Проклятие Черкизона

Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова — крупного московского бизнесмена, бывшего хозяина знаменитого Черкизона (Черкизовского рынка). Его обвинили в организации двойного убийства и незаконном обороте оружия. История Исмаилова уникальна: некогда он был одним из самых могущественных людей столицы, однако, вскоре после закрытия рынка в 2009 году звезда его начала угасать — и вот теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. «Лента.ру» вспомнила, как развивалась карьера Исмаилова и попыталась разобраться, где и когда бизнесмен свернул не туда.

Опальный Черкизон

Возникший в начале 1990-х Черкизовский вещевой рынок жители востока столицы всегда недолюбливали, сравнивая со знаменитой Хитровкой. Однако рынок успешно существовал до 2009 года, в том числе благодаря своей социальной функции: малообеспеченные горожане легко могли приодеться там за скромные деньги. Помимо этого рынок стал оптовой базой для мелкого бизнеса всей европейской России от Мурманска до Дербента. Черкизон был уникальным явлением для своего времени — своеобразным государством со своими неписаными законами, вокруг которого выросла целая инфраструктура, призванная удовлетворять разнообразные нужды посетителей и работников. Власти неоднократно пытались прогнать торговцев или хотя бы облагородить территорию огромного рынка, но успехов в этом деле добились нескоро.

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В 2009 году в СМИ развернулась массовая кампания против Черкизона. В телесюжетах рассказывали о злоупотреблениях на рынке, а появление некоторых опасных товаров напрямую связывали с именем основного акционера рынка — Тельмана Исмаилова (состояние 0,6 миллиарда долларов по данным Forbes). Кто именно и почему начал атаку на крупнейший рынок столицы — неизвестно до сих пор. Однако, именно Черкизон имел ввиду тогдашний премьер-министр Владимир Путин, призывая бороться с контрабандой. «Контрабанда — это отдельная тема, и борьба вроде бы ведется, а результатов чего-то мало. На одном из рынков стоят товары на более чем два миллиарда долларов, до сих пор их не уничтожили и хозяев нет (…) Результатом борьбы должны быть посадки в тюрьму. Где посадки?», — заявил Путин на заседании президиума правительства 1 июня 2009 года.

По одной из версий, Исмаилов навлек на себя гнев высокопоставленных чиновников тем, что в том же 2009 году открыл в турецкой Анталье семизвездочный отель Mardan Palace, который стал самым дорогим на Средиземноморье: его стоимость составила 1,4-1,6 миллиарда долларов. Специально для пляжа этой гостиницы из Египта завезли особый песок, не обжигающий ноги в жару; для отделки интерьеров использовали листовое золото и натуральный хрусталь, а постояльцам предлагали вина по цене четыре тысячи долларов за бутылку. На презентации отеля присутствовали мировые знаменитости, вела церемонию актриса Шэрон Стоун.

Российские власти могло возмутить то, что вся эта роскошь была создана на прибыль от полного контрабанды и прочего криминала Черкизона (он, по некоторым данным, в 2009 году приносил владельцам один миллион долларов в день). Но особый цинизм Исмаилова состоял в том, что бизнесмен вложил полтора миллиарда долларов (45 миллиардов рублей) в турецкий берег, в то время как вся страна скидывалась на строительство объектов к сочинской олимпиаде. К слову их общая стоимость, включая пожертвования российских бизнесменов, по официальным данным, составила 214 миллиардов рублей.

Вслед за СМИ к атаке на рынок подключились силовики. 7 июня 2009 года Следственный комитет при прокуратуре (СКП) сообщил о расследовании в связи с обнаружением на Черкизовском рынке опасных для потребления товаров. Отмечалось, что группа неустановленных лиц привезла и разместила на складах Черкизона более шести тысяч контейнеров с одеждой, обувью и другими товарами без складских и товарно-транспортных документов.

По данным СКП, в 58 контейнерах обнаружили детскую одежду и обувь, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормативам — они подлежали уничтожению. Следствие возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности»). В конце июня 2009 года Черкизон закрыли. Высокопоставленные чиновники обнаружили на территории рынка антисанитарию, контрабанду и публичные дома, затем пришли контрольные службы и работа рынка прекратилась навсегда.

На берег турецкий

Вскоре после того как с Черкизоном было покончено, 6 августа 2009 года следователи СКП с оперативниками и бойцами спецназа ФСБ нагрянули в знаменитый ресторан «Прага» на Арбате. Как и Черкизон, он принадлежал группе компаний АСТ во главе с президентом Тельманом Исмаиловым. Силовики в лучших традициях «маски-шоу» эффектно провели в «Праге» обыск с выемкой документов.

Официально следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против Олега Матыцина, бывшего ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФКСиТ). Его обвинили в злоупотреблении служебным положением: Матыцин якобы сдал в аренду компании КБФ АСТ участок вузовской земли площадью около 665 тысяч квадратных метров. Этот участок использовался Черкизоном для торговли, но земля находилась в федеральной собственности, а значит, сдавать ее в аренду экс-ректор права не имел.

Впрочем, адвокаты АСТ тогда заявляли, что дело о вузовских землях стало только поводом для обысков, а следователи изымали документы, связанные с бизнесом Тельмана Исмаилова. В частности, юрист Ольга Натапова говорила, что документы, касающиеся аренды земель, следователи уже изымали при обысках в «Праге» в 2007 году, а значит, в 2009 году они, по всей видимости, искали что-то другое. В итоге поздним вечером 6 августа следователи увезли из «Праги» несколько десятков коробок с бумагами и системные блоки компьютеров.

В окружении Тельмана Исмаилова и закрытие Черкизона, и обыски в «Праге» тогда связали с частью большой кампании против предпринимателя.

«Тельман Марданович еще надеется, что его неприятности были организованы кем-то из конкурентов и в конце концов, пусть с какими-то потерями, ситуацию удастся разрешить. Но тем, кто близко знаком с происходящим вокруг его бизнеса, уже понятно, что приказы исходят с самого верха», — рассказывал СМИ близкий знакомый Исмаилова.

Уже в то время хозяин Черкизона предпринял шаги, чтобы минимизировать возможные последствия кампании против него. Исмаилов перебрался в Турцию и занялся оформлением гражданства этой страны.

Засыпали исками

Неприятности Исмаилова продолжились летом 2014 года. Окружной суд Никосии по требованию компании Sezaria Ltd, входящей в группу «Мангазея», принадлежащую Сергею Янчукову, заморозил активы бывшего владельца Черкизона в объеме 135 миллионов долларов. Истец утверждал, что Исмаилов не вернул ему долг 100 миллионов долларов.

Представитель «Мангазеи» пояснил в суде, что зарегистрированная на Кипре компания Tandum Тельмана Исмаилова заключила в 2010-2011 годах два договора займа с Sezaria на 100 миллионов долларов под 10 процентов годовых сроком на один и два года соответственно. Каждый из этих договоров с тех пор пролонгировался, и по обоим конечный срок выплат был установлен на 1 сентября 2013-го. В мае 2013 года Исмаилов обязался по первому требованию кредитора погасить долг и проценты.

«Кредиты возвращены не были. Договориться с заемщиком не удалось, и в декабре 2013 года в адрес Tandum были направлены письма с уведомлением о просроченной задолженности и просьбой ее оплатить», — сообщил представитель кредитора.

Черкизовский вещевой рынок Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Источники в окружении Исмаилова тогда сообщали СМИ, что бизнесмен будет изыскивать средства для погашения обязательств перед Янчуковым, который, в свою очередь, намеревался продолжить разбирательство в Международном арбитражном суде Лондона. Между тем среди активов, которые могли бы обеспечить долг перед Sezaria, оказался тот самый семизвездочный отель Mardan Palace.

Больше года спустя, в начале октября 2015-го, Банк Москвы подал в арбитражный суд столицы иск о признании Исмаилова банкротом. Как отмечалось в иске, с сентября 2012-го по февраль 2014 года Банк Москвы предоставил три кредита на общую сумму более 230 миллионов долларов ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Обе компании, как утверждал Банк Москвы, были связаны с АСТ, а ее бенефициар Тельман Исмаилов дал личные поручительства о возврате кредита в установленные сроки.

При этом ни проценты, ни основной долг, как следует из иска, выплачены не были. В результате общая задолженность Исмаилова как поручителя, с учетом всех пени и просроченных процентов, достигла к 1 октября 2015 года 286,4 миллиона долларов. В Банке Москвы посчитали, что поскольку Исмаилов «в течение длительного времени не исполняет денежные обязательства», он является неплатежеспособным. В связи с этим юристы банка попросили арбитраж признать Исмаилова несостоятельным и «ввести процедуру реструктуризации долгов гражданина».

6 октября 2015 год арбитражный суд Москвы принял решение по другому иску Банка Москвы и постановил взыскать около 213 миллионов долларов со структур, подконтрольных Исмаилову.

Потерянная жемчужина

2 ноября 2015 года Тельман Исмаилов лишился своего семизвездочного детища, элитного Mardan Palace. Его приобрел турецкий Halkbank, покупка обошлась кредитному учреждению всего в 360 миллионов турецких лир (123 миллиона долларов), при том что отель оценивался в 719 миллионов лир (246 миллионов долларов).

Других претендентов на актив, кроме Halkbank, не оказалось, а 76 миллионов долларов из вырученных от продажи средств пошли на погашение долгов. Причины продажи Mardan Palace оказались прозаичны: структуры Тельмана Исмаилова задолжали около 200 миллионов долларов местным банкам и строителям отеля, а крупнейшим кредитором являлся как раз Halkbank.

По странному стечению обстоятельств сложности с кредиторами у группы АСТ Исмаилова возникли именно после закрытия Черкизона.

Судьба роскошного отеля после продажи была незавидной: 12 ноября этого года стало известно, что Mardan Palace подвергся разграблению — с его территории похитили часть позолоченной ограды и перила. Как отмечали турецкие СМИ, это произошло потому, что из-за долгов гостиница была обесточена, сигнализация отключена. Отель категории люкс перестал принимать гостей в минувшем августе, после этого персонал его покинул, и территорию Mardan Palace стали посещать воры.

Пошло с молотка

23 ноября 2015 года Тельман Исмаилов направил в Арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве. Однако 26 ноября суд принял решение оставить заявление Исмаилова без движения из-за нарушений ряда формальных требований закона о банкротстве. В частности, бывший владелец Черкизовского рынка не представил копии документов о сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами и долями в уставном капитале.

Тем не менее 21 декабря 2015 года суд все же признал Исмаилова банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Причем это решение было вынесено не по заявлению самого Исмаилова, а по иску его бизнес-партнера Бориса Зубкова. Позже решение о банкротстве Исмаилова было оспорено БМ-Банком (входит в группу ВТБ), добивавшимся реструктуризации задолженности, что позволило бы избежать распродажи имущества банкрота.

Однако, как заявлял финансовый управляющий Исмаилова Алексей Грудцин, бизнесмен отказывался идти на контакт с кредиторами, а предложенный им самим план реструктуризации Грудцин назвал нереалистичным. В итоге 9 марта 2017 года стало известно, что начата процедура распродажи имущества Исмаилова.

Как отмечалось, разорившийся бизнесмен владеет двумя участками в Подмосковье оценочной стоимостью около 500 миллионов рублей, 349-метровой квартирой в Одинцовской районе Московской области и виллой на Лазурном Берегу Франции за 25 миллионов евро (заложена в Deutsche Bank). Кредиторы предъявили к Исмаилову требования почти на 157 миллиардов рублей.

Истории с исками к Исмаилову не покидали новостные сводки на протяжении минувшего года. Слуги Фемиды, судя по всему, пристально следят за всеми изменениями, связанными с активами бизнесмена-банкрота. Так, 28 сентября арбитражный суд Московской области расторг сделки по передаче Исмаиловым своему внуку двух квартир на Кутузовском проспекте в Москве. Включить недвижимость общей площадью более 290 метров в конкурсную массу потребовал финансовый управляющий Исмаилова Валерий Кубелун, что и было сделано.

Убийственный аккорд

21 ноября 2016 года в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области заявили, что родной брат Тельмана Исмаилова — Рафик Исмаилов — подозревается в расстреле московских бизнесменов. Следователи отмечали, что Рафик Исмаилов был задержан еще в сентябре, а после арестован. Ему и еще одному фигуранту, имя которого не называлось, тогда предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

В мае 2016 года на 30-м километре Новорижского шоссе, в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 нашли тела двух предпринимателей — владельца нескольких торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева — с огнестрельными ранениями. По данным СМИ, мотивом для убийства Савкина мог стать его финансовый спор с Исмаиловым. Брилев же, вероятно, стал случайной жертвой.

Эта громкая история получила продолжение год спустя: адвокат Александр Добровинский на своей странице в Facebook сообщил, что по 12 адресам Тельмана Исмаилова проводятся обыски, в которых задействованы десятки человек. Добровинский отметил, что «ищут что-то, что не могут найти». Адвокат предположил, что мероприятия связаны с братом бизнесмена, и добавил, что Исмаилов в шоке от обысков.

Высокопоставленный источник в следственных органах на условиях анонимности сообщил «Ленте.ру», что обыски по адресам Исмаилова предположительно проводятся в рамках расследования убийства Савкина и Брилева.

И вот — последний на сегодня поворот в деле бывшего хозяина Черкизона. 11 ноября адвокат Марина Русакова сообщила, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств и в незаконном обороте оружия. Исмаилов объявлен в международный розыск. Русакова уточнила, что решение о его аресте принято 30 октября, апелляцию суд рассмотрит 15 ноября. По предъявленным обвинениям разорившемуся бизнесмену грозит пожизненное лишение свободы.

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Криминальная история с участием бывшего хозяина Черкизона, судя по всему, набирает обороты. Как сообщил источник «Ленты.ру», у следствия уже есть показания о причастности Тельмана Исмаилова к шести заказным убийствам. «При этом оперативники считают, что на его счету как минимум 25 "заказняков"», — заметил он.

Источник также добавил, что по факту заказных убийств, с которыми предположительно связан предприниматель, возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Именно по 4-й части этой статьи в августе 2016 года завели дело на негласного лидера преступного мира России — вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).