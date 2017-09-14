Обыски у Тельмана Исмаилова связали с делом об убийстве

Обыски по известным адресам Тельмана Исмаилова, о которых ранее заявил адвокат Александр Добровинский, предположительно, проводятся в рамках расследования двойного убийства. Об этом в четверг, 14 сентября, «Ленте.ру» на условиях анонимности сообщил высокопоставленный источник в следственных органах.

Он уточнил, что речь идет о расстреле в мае 2016 года в Подмосковье владельца нескольких торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева. Их тела были обнаружены 16 мая в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 на 30-м километре Новорижского шоссе.

В ходе следствия был арестован родной брат Тельмана Исмаилова Рафик. Он по-прежнему находится под стражей — ему предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц.

61-летний Тельман Исмаилов — предприниматель, получивший широкую известность в начале 2000-х годов. Он является владельцем группы компаний АСТ и бывшим хозяином Черкизовского рынка. По данным источника «Ленты.ру», Исмаилов длительное время находится за границей.