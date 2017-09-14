Адвокат рассказал об обысках по 12 адресам Тельмана Исмаилова

Адвокат Александр Добровинский на своей странице в Facebook сообщил, что по 12 адресам бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова проводятся обыски.

По словам защитника, в них задействованы десятки человек. Он отметил, что «ищут что-то, что не могут найти». Добровинский предположил, что мероприятия связаны с братом бизнесмена, и добавил, что Исмаилов пребывает в шоке от обысков.

В конце декабря 2015 года Тельман Исмаилов был признан банкротом. На судебном заседании рассматривалось заявление о личной несостоятельности Исмаилова, которое было подано кредитором Борисом Зубковым 23 ноября 2015 года. Сумма долга в определении суда о принятии искового заявления к производству не указывалась.

У группы АСТ Тельмана Исмаилова возникли сложности с кредиторами после закрытия принадлежавшего ему Черкизовского рынка в апреле 2009 года.