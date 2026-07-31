Активация аккаунтов для террористов стоила россиянину 11 лет свободы

В Алтайском крае суд приговорил мужчину к 11,1 года за пособничество террористам

В Алтайском крае суд приговорил к 11,1 года лишения свободы местного жителя, который создал для террористов аккаунт в одном из мессенджеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Первые три года мужчина будет в тюрьме, а остальной срок проведет в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям 33, 205.5 УК РФ («Пособничество в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

По версии следствия, в марте-мае 2022 года мужчина, поддерживая идеологию запрещенной международной террористической организации, через мессенджер связался с ее представителем. По его заданию фигурант создал и активировал аккаунты в мессенджере, передав коды доступа и номера телефонов, тем самым обеспечив террористов средствами связи.

Ранее в Курске был задержан 15-летний подросток, решивший стать террористом.