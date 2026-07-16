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Силовые структуры
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10:34, 16 июля 2026Силовые структуры

В российском городе подросток решил стать террористом

В Курске задержан подросток за подготовку к участию в террористической деятельности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Курске задержан 15-летний подросток, решивший стать террористом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Курской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»). Ему предъявлены обвинения. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным следствия, в мае 2026 года юноша начал переписываться в Telegram с неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации. Во время их общения подросток заявил о своем желании и готовности осуществлять совместную деятельность с террористической организацией.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области суд приговорил 17-летнего жителя города Белово к четырем годам воспитательной колонии за финансирование терроризма.

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