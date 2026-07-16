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Силовые структуры
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07:38, 16 июля 2026Силовые структуры

Смайлики в поддержку террористов привели российского подростка в колонию

В Кузбассе юноша получил 4 года колонии из-за платных смайликов под постами террористов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кемеровской области суд приговорил 17-летнего жителя города Белово к четырем годам воспитательной колонии за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года подросток ставил платные реакции под постами в канале запрещенной в Росиии организации, чем финансировал террористическую деятельность. Противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области осудили мужчину за перевод двух тысяч рублей на украинский счет.

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