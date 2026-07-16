Смайлики в поддержку террористов привели российского подростка в колонию

В Кузбассе юноша получил 4 года колонии из-за платных смайликов под постами террористов

В Кемеровской области суд приговорил 17-летнего жителя города Белово к четырем годам воспитательной колонии за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года подросток ставил платные реакции под постами в канале запрещенной в Росиии организации, чем финансировал террористическую деятельность. Противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области осудили мужчину за перевод двух тысяч рублей на украинский счет.

