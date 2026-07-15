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12:51, 15 июля 2026Силовые структуры

Российский пенсионер получил срок за перевод двух тысяч рублей на украинский счет

В Запорожской области осудили мужчину за финансирование ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Запорожской области осудили мужчину за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2023 года 64-летний житель Днепрорудного Васильевского района получил гражданство РФ для оформления российской пенсии. При этом он продолжал получать пенсионные выплаты от Украины.

В июне 2024 года он сознательно через украинское банковское приложение с мобильного телефона перешел по вкладке с отметкой о финансировании украинских военных и перевел на нужды ВСУ тысячу гривен, что по курсу Центробанка России эквивалентно 2 107 рублям. Эти средства были использованы для приобретения оружия и другого снаряжения для украинских военных.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила отдавшую военные сведения СБУ россиянку.

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