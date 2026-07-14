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12:59, 14 июля 2026Силовые структуры

ФСБ разоблачила отдавшую военные сведения СБУ россиянку

ФСБ: В Донецке задержана женщина, передававшая военные сведения СБУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Донецке ФСБ задержали местную жительницу, передававшую военные сведения Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По словам задержанной, она увидела два припаркованных военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями на территории автомобильной парковки торгового центра, сфотографировала их, а потом отправила в чат-бот Telegram-канала Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, фигурантка инициативно установила контакт с представителями СБУ. При помощи мессенджера Telegram она передала им данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ).

Ранее сообщалось, что в Херсонской области осудили мужчину за госизмену.

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