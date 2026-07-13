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Силовые структуры
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14:51, 13 июля 2026Силовые структуры

Россиянин раскрыл зарубежной разведке сведения об армии России

В Херсонской области осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Херсонской области

В Херсонской области осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 31-летний житель Арлекинского округа в 2023 году установил контакт с представителем украинской разведки и добровольно стал собирать данные о местах дислокации военной техники и личного состава России на территории области.

Полученные данные он направил в феврале 2025 года через один из мессенджеров своему куратору. Переданные сведения могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что использовавший конспиративный телефон россиянин получил 17 лет колонии.

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