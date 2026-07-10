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Силовые структуры
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16:44, 10 июля 2026Силовые структуры

Использовавший конспиративный телефон россиянин получил 17 лет колонии

В Севастополе осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Севастополе осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Он признан виновным по статьям 30, 275 («Покушение на государственную измену») и 222.1 («Незаконное хранение взрывного устройства») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2025 года 55-летнего Владимира Зосича завербовал сотрудник СБУ, и мужчина согласился оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. По указанию куратора он забрал из тайника на территории города телефон для ведения конспиративной переписки. После этого он получил задание провести визуальную разведку российского военного объекта.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. В ходе обыска по месту жительства Зосича был изъят телефон с перепиской и самодельное взрывное устройство.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Ранее появилось видео с задержанными за шпионаж в Крыму россиянами.

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