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Силовые структуры
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10:39, 8 июля 2026Силовые структуры

Появилось видео с задержанными за шпионаж в Крыму россиянами

В Крыму арестовали шпионивших за частями Минобороны России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Крыму арестовали россиян, шпионивших за частями Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки силовики ведут задержанных на допрос. Один из них рассказал, что в 2022 году подписался на украинские каналы. В какой-то момент он вспомнил о знакомой, которая жила в Крыму, а затем переехала на Украину. Во время общения он выяснил, что женщина является военнослужащей. Она спросила про системы ПВО в регионе, и задержанный рассказал обо всех местах расположения, которые знал.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

«Фигуранты — жители Севастополя и Красноперекопского района. Работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга, задержаны примерно в одно время», — говорится в сообщении. Задержанными оказались двое россиян в возрасте 30 и 35 лет. Они по заданию украинских спецслужб передавали данные о нахождении подразделений Минобороны РФ в зоне проведения СВО, сведения о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России.

Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила двух россиян за сбор данных о частях Минобороны в зоне СВО.

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