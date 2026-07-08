ФСБ разоблачила двух россиян за сбор данных о частях Минобороны в зоне СВО

В Крыму задержали двоих россиян за сбор данных о частях МО РФ для спецслужб Украины

В Крыму ФСБ задержала двух россиян за сбор для спецслужб Украины данных о частях Министерства обороны (МО) РФ в зоне СВО, расположении ПВО в Крыму и фиксирование последствий воздушных ударов Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигуранты — граждане 1991 и 1996 годов рождения. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Они заключены под стражу и дают признательные показания.

По данным правоохранителей, задержанные установили сотрудничество с украинскими спецслужбами и по полученному от них заданию занимались передачей данных о дислокации подразделений МО РФ в зоне проведения СВО, собирали информацию о российских военнослужащих, местах расположения ПВО в Крыму и фиксировали последствия ударов противника по территории России.

ФСБ России предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Они понесут заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что в Геленджике сотрудники ФСБ задержали 27-летнего жителя за передачу информации спецслужбам Украины.