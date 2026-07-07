Сливавшего информацию за рубеж россиянина задержали

В Геленджике задержали мужчину, передававшего информацию спецслужбам Украины

В Геленджике сотрудники ФСБ задержали 27-летнего жителя за передачу информации спецслужбам Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина сам установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, после чего собирал и сливал ему данные о российских военных и сотрудниках правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанный дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии задержали восемь участников террористической ячейки, готовивших нападение на административные здания правоохранительных органов в республике, чтобы завладеть оружием и уйти в подполье.