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Силовые структуры
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09:53, 7 июля 2026Силовые структуры

Восемь террористов приготовили нападение на российских правоохранителей

В КБР ФСБ и МВД задержали 8 террористов, готовивших нападение на правоохранителей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии ФСБ, МВД и Росгвардия задержали восемь участников террористической ячейки, готовивших нападение на правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Террористы из законспирированной ячейки хотели напасть на административные здания правоохранительных органов в республике, завладеть оружием и уйти в подполье.

Среди задержанных — главарь банды, который готовил нападение. Изъят арсенал, в нем были 10 единиц оружия, 500 патронов, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, три радиостанции, а также снаряжение и продукты для жизни в горах.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и организации деятельности террористической организации и участии в ней. Задержанные взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что мигрант из Таджикистана сел на 15 лет за подготовку теракта в Ессентуках.

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