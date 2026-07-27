Европейская страна столкнулась с угрозой бегства бизнесменов

Bloomberg: Немецкие компании готовятся к уходу за границу из-за дорогих энергоносителей

Немецкий бизнес все чаще отказывается от инвестиций из-за слишком больших расходов. Об этом сообщило Bloomberg.

В частности, по данным Германской торгово-промышленной палаты (DIHK), цены на электроэнергию за последний год выросли почти у половины компаний, а расходы на отопление увеличились более чем у двух третей. Исследования показывают, что из трех тысяч опрошенных компаний треть отказались от инвестиций, а почти пятая часть призналась, что рассматривает возможность сокращения мощностей в Германии или переноса производства за рубеж.

В связи с этим агентство напомнило, что за последние годы стоимость энергоносителей в Германии резко выросла из-за нехватки газа, вызванной украинским кризисом, роста цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана, а также перехода Германии на возобновляемые источники энергии.

По словам главы Федерации немецкой промышленности (BDI) Тани Геннер, немецкая промышленность и экономика стремительно деградируют. Промышленный сектор теряет около 15 000 рабочих мест каждый месяц, а ситуация в отрасли критическая.