Глава BDI Геннер: Немецкая промышленность и экономика стремительно деградирует

Немецкая промышленность и экономика стремительно деградируют. Об этом заявила в интервью агентству dpa глава Федерации немецкой промышленности (BDI) Таня Геннер.

Она отметила, что промышленный сектор европейской страны теряет около 15 000 рабочих мест каждый месяц, а ситуация в отрасли критическая.

«Германия утратила позиции в плане конкурентоспособности», — подчеркнула Геннер.

По ее словам, инвестиции в новые технологии, такие как искусственный интеллект, имеют жизненно важное значение. Глава BDI указала, что на немецкую промышленность давят торговая политика президента США Дональда Трампа и конкуренция со стороны Китая.

В первой половине июля сообщалось, что в 2026 году экономический рост еврозоны окажется слабее, чем ожидалось ранее. Причиной, которая побудила аналитиков ухудшить прогнозы, стало возобновление боевых действий на Ближнем Востоке.