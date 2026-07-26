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02:55, 26 июля 2026Экономика

В европейской стране заявили о стремительной деградации

Глава BDI Геннер: Немецкая промышленность и экономика стремительно деградирует
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Таня Геннер

Таня Геннер. Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Немецкая промышленность и экономика стремительно деградируют. Об этом заявила в интервью агентству dpa глава Федерации немецкой промышленности (BDI) Таня Геннер.

Она отметила, что промышленный сектор европейской страны теряет около 15 000 рабочих мест каждый месяц, а ситуация в отрасли критическая.

«Германия утратила позиции в плане конкурентоспособности», — подчеркнула Геннер.

По ее словам, инвестиции в новые технологии, такие как искусственный интеллект, имеют жизненно важное значение. Глава BDI указала, что на немецкую промышленность давят торговая политика президента США Дональда Трампа и конкуренция со стороны Китая.

В первой половине июля сообщалось, что в 2026 году экономический рост еврозоны окажется слабее, чем ожидалось ранее. Причиной, которая побудила аналитиков ухудшить прогнозы, стало возобновление боевых действий на Ближнем Востоке.

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