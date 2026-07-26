Трамп временно отказался от идеи усилить военную кампанию против Ирана

NYT: Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп решил пока не усиливать военную кампанию против Ирана. Такое решение принято в связи с опасениями, что эскалация конфликта приведет к истощению и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп отложил, по крайней мере пока, планы резко усилить американскую военную кампанию против Ирана, особенно опасаясь, что расширение войны может привести к опасному истощению и без того сократившихся запасов противоракетных перехватчиков Patriot», — говорится в материале.

Помимо этого, американские власти допускают, что эскалация ухудшит отношения с союзниками в Персидском заливе, а также приведет к усугублению миграционного и энергетического кризисов. NYT отмечает, что в окружении Трампа никто не поддерживал план эскалации. Один из собеседников агентства добавил, что новые удары по Исламской Республике вряд ли вернули бы Тегеран за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал не атаковать Иран из-за прибытия оманской делегации в Тегеран.