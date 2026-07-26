Раскрыта информация о погибших на Эльбрусе альпинистах

ТАСС: Оба погибших на Эльбрусе альпиниста являются иностранцами

Двое альпинистов, которые погибли при восхождении на Эльбрус, были иностранцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Оба погибших являются иностранцами», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, они уроженцы Боснии.

О том, что группа туристов из шести человек застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз, стало известно 25 июля. Позднее Следственный комитет сообщил о гибели двоих человек, уточнив, что поиски еще четверых продолжаются. По этому факту организована проверка.