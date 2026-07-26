Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:07, 26 июля 2026Россия

Раскрыта информация о погибших на Эльбрусе альпинистах

ТАСС: Оба погибших на Эльбрусе альпиниста являются иностранцами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Двое альпинистов, которые погибли при восхождении на Эльбрус, были иностранцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Оба погибших являются иностранцами», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, они уроженцы Боснии.

О том, что группа туристов из шести человек застряла на Эльбрусе и не может спуститься вниз, стало известно 25 июля. Позднее Следственный комитет сообщил о гибели двоих человек, уточнив, что поиски еще четверых продолжаются. По этому факту организована проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    МИД Ирана предупредил Украину об ответе на удар по судну
    Россиян предупредили о схеме с «забытой» в банкомате картой
    Заявление премьера повергло японцев в шок
    В Британии оценили будущее отношений с Россией
    Стало известно число погибших от атак ВСУ детей в Запорожье с начала СВО
    Появились новые подробности отстранения выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС
    Раскрыта информация о погибших на Эльбрусе альпинистах
    Раскрыто число регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей
    В европейской стране заявили о стремительной деградации
    Трамп временно отказался от идеи усилить военную кампанию против Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok