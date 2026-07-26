Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:50, 26 июля 2026Силовые структуры

Россиян предупредили о схеме с «забытой» в банкомате картой

МВД сообщило о мошеннической схеме с забытой в банкомате картой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Аферисты стали внедрять схему обмана, при которой умышленно оставляют карту в банкомате. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России.

«Злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется "владелец" со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует "решить вопрос на месте"», — описали в МВД мошенническую схему.

Другим зафиксированным «трендом» стали звонки от выдающих себя за сотрудников банка мошенников с сообщениями о блокировке счетов из-за «подозрения в дропперстве».

Ранее стало известно, что мошенники стали выдавать себя за операторов на заправках и предлагать бензин без очереди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    МИД Ирана предупредил Украину об ответе на удар по судну
    В США поразились ударами ВС России по Украине
    В США признали неспособность добиться преимущества над Ираном
    Россиян предупредили о схеме с «забытой» в банкомате картой
    Заявление премьера повергло японцев в шок
    В Британии оценили будущее отношений с Россией
    Стало известно число погибших от атак ВСУ детей в Запорожье с начала СВО
    Появились новые подробности отстранения выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС
    Раскрыта информация о погибших на Эльбрусе альпинистах
    Раскрыто число регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok