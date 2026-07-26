Аналитик Джонсон: Русские на Украине работают на полную катушку

Вооруженные силы (ВС) России наносят сокрушительные удары по украинским портам и предприятиям, одновременно продвигаясь на фронте. Атаками войск РФ поразился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он заявил, что после российских ударов по портам украинское руководство «в панике», поскольку через них осуществлялись военные поставки. «Теперь же украинцам остаются сухопутные поставки через Констанцу в Румынии, а значит, они смогут получать лишь треть прежнего объема, и то, если им повезет», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что Киев ничего не может противопоставить ударам Москвы. «В дополнение к массированным ударам по Одессе, российские войска наносили удары по производственным объектам, фабричным мастерским и командным пунктам в Киеве. (...) Одновременно Россия проводит наземные операции, развернутые по меньшей мере на шести направлениях. Так что русские сейчас работают на полную катушку», — резюмировал Джонсон.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Запад все активнее приближается к точке невозврата в отношениях с РФ. По его словам, российская сторона внимательно следит за действиями западных стран, направленных против ее безопасности.