Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:17, 13 июля 2026Экономика

Экономическое будущее еврозоны снова ухудшилось

Bloomberg: Аналитики вновь ухудшили прогнозы по росту экономики еврозоны
Кирилл Луцюк

Фото: Andreas Arnold / picture alliance via Getty Images

В 2026 году экономический рост еврозоны окажется слабее, чем ожидалось ранее. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной, которая побудила аналитиков ухудшить прогнозы, стало возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. По их мнению, в 2026 году еврозона вырастет всего на полпроцента. В июне они предсказывали 0,7 процента. Кроме того, экономисты понизили прогнозы роста и на 2028 год.

По словам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, экономическое будущее еврозоны во многом зависит от того, как будет развиваться ближневосточный кризис. В конце апреля она заявила о растущих рисках замедления экономического роста. Причиной этого стали перебои в поставках энергоносителей, которые могут спровоцировать значительный и продолжительный период дорогого топлива. Это скажется на доходах компаний и домохозяйств.

В мае топливо и горюче-смазочные материалы в Евросоюзе подорожали на 20,7 процента в годовом выражении. Сильнее всего цены на горючее и ГСМ выросли в Болгарии подорожание составило 33,9 процента, в Люксембурге — 32,2 процента, в Литве — 30,8 процента и в Румынии — 30,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о принимаемых Путиным решениях относительно СВО
    Иранское посольство поблагодарило унесшую жизнь Грэма внезапную болезнь
    Мостовой предсказал исход полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания
    Россия заметно нарастила вывоз агропродукции
    Кардиолог раскрыл идеальное артериальное давление для здоровья сердца
    Предсказано влияние смерти сенатора Грэма на санкционную политику США
    Самая дорогая компания Азии добилась рекордной выручки
    Стало известно о многомиллионном долге Тимура Родригеза по алиментам
    Премьер Грузии назвал условие дальнейшего сотрудничества с ПА ОБСЕ
    Стало известно о худшем кризисе в НАТО за всю историю альянса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok