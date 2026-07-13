Экономическое будущее еврозоны снова ухудшилось

Bloomberg: Аналитики вновь ухудшили прогнозы по росту экономики еврозоны

В 2026 году экономический рост еврозоны окажется слабее, чем ожидалось ранее. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной, которая побудила аналитиков ухудшить прогнозы, стало возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. По их мнению, в 2026 году еврозона вырастет всего на полпроцента. В июне они предсказывали 0,7 процента. Кроме того, экономисты понизили прогнозы роста и на 2028 год.

По словам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, экономическое будущее еврозоны во многом зависит от того, как будет развиваться ближневосточный кризис. В конце апреля она заявила о растущих рисках замедления экономического роста. Причиной этого стали перебои в поставках энергоносителей, которые могут спровоцировать значительный и продолжительный период дорогого топлива. Это скажется на доходах компаний и домохозяйств.

В мае топливо и горюче-смазочные материалы в Евросоюзе подорожали на 20,7 процента в годовом выражении. Сильнее всего цены на горючее и ГСМ выросли в Болгарии подорожание составило 33,9 процента, в Люксембурге — 32,2 процента, в Литве — 30,8 процента и в Румынии — 30,4 процента.